بالفيديو.. محمد الشلهوب يؤدي تمارين بصحبة ابنته

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الاثنين، اللاعب محمد الشلهوب وهو يؤدي تمارين بصحبة ابنته البندري وابنته الأُخرى ” عزيزه ” .

وظهر في الفيديو وهو يؤدي تمارين رياضية بجانب طفلته، ولكن في نهاية الفيديو دخلت ابنته الصغيرة الأخرى وسجلت دخول مفاجئ.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه حريص على مشاركة بناته له أثناء تأدية التمارين.