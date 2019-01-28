بالفيديو.. محمد الشلهوب يؤدي تمارين بصحبة ابنته
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الاثنين، اللاعب محمد الشلهوب وهو يؤدي تمارين بصحبة ابنته البندري وابنته الأُخرى ” عزيزه ” .
وظهر في الفيديو وهو يؤدي تمارين رياضية بجانب طفلته، ولكن في نهاية الفيديو دخلت ابنته الصغيرة الأخرى وسجلت دخول مفاجئ.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أنه حريص على مشاركة بناته له أثناء تأدية التمارين.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ يوم واحد
يااازينك ويازين بناتك يابو الشلاهيب ,,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
يا حليلهم
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1911 ] نشر منذ 21 ساعة
عمره. طن. وصار جد. غيره معتزل له سنين. يلعب من عهد الصحابه. والنعيمه. وانشط من الفيل. يكفي ولنفسك عليك حق. ريح. يا جدو