بالفيديو.. رياضيون قطريون يكشفون مأساة الشعب مع الرياضة بعد التجنيس
اتبع مسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم، سياسة ” التجنيس ” لعدد كبير من اللاعبين لتأسيس منتخب وطني قوي يستطيع المنافسة في بطولة كأس آسيا2019.
وبات المنتخب القطري يضم عددًا كبيرًا من المجنسين، يزيد عن نصف قائمة المنتخب من اللاعبين حاملي الجنسية القطرية، الذين لم يجدوا فرصة كبيرة مع منتخبات بلادهم، إذ أصبحت المشاركة مع قطر هي الفرصة من أجل اللعب دوليًا.
وكشف رياضيين قطريين أن التجنيس أبعد الشعب القطري عن الرياضة، فاختفت روابط الجماهير داخل الملعب والأهازيج والتشجيع الذي يدفع اللاعبين إلى اللعب بأقصى جهد بل وتحقيق النصر.
وأكد الرياضيين في تصريحات تليفزيونية، أن الأمر يعود إلى أن المواطن القطري كان يذهب لتشجيع أخوه أو ابنه أو مواطنه ومنتخب بلاده الوطني من الألف إلى الباء، أما الآن فأصبح أكثر من نصف المنتخب من المجنسين.
زائر[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ يوم واحد
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.. ..[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ يوم واحد
على أساس أن اللاعبين السود الذين عندنا هم من القبائل العربية الأصيلة ؟!
كلنا يعلم أن أغلب لاعبينا هم في الأساس مواليد وليسو أبناء بلد وإنما من أفريقيا ، وأسماءهم خير دليل
حتى من ينتسب إلى القبيلة فإنما ينتسب إليها من قبيل الولاء وليس النسب.
وأنتم بمثل هذه الأخبار إنما توغلون صدور إخواننا العرب وكذلك المسلمين بل وتدعون بدعوى الجاهلية !!
لا ينبغي أن يكون الخلاف مع قطر وسيلة للفجور والاعتداء والطعن
لأن سهامكم قبل ان تنالهم بالتأكيد ستنال الكثير منا !!
كلنا قرأنا خبراً في صحيفة مكة يقول بأن (سودانيان وجزائري أهلا قطر لدور الـ 16 !)
وانا أقول هل يستحق ماجد عبدالله مثل هذه الإهانة والإقصاء والسخرية !!!
ابوبراهيم[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 20 ساعة
فيه فرق بارك الله فيكم بين اللي اجداده مولودين بالبلد من 70 سنه واكثر واللي جاء للبلد و3 شهور يعطى الجنسية
&&&[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
اشهد يا تاريخ جزائري وسوداني اهلا قطر للنهائي