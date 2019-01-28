بالفيديو.. رياضيون قطريون يكشفون مأساة الشعب مع الرياضة بعد التجنيس

طلال الضوي(صدى):

اتبع مسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم، سياسة ” التجنيس ” لعدد كبير من اللاعبين لتأسيس منتخب وطني قوي يستطيع المنافسة في بطولة كأس آسيا2019.

وبات المنتخب القطري يضم عددًا كبيرًا من المجنسين، يزيد عن نصف قائمة المنتخب من اللاعبين حاملي الجنسية القطرية، الذين لم يجدوا فرصة كبيرة مع منتخبات بلادهم، إذ أصبحت المشاركة مع قطر هي الفرصة من أجل اللعب دوليًا.

وكشف رياضيين قطريين أن التجنيس أبعد الشعب القطري عن الرياضة، فاختفت روابط الجماهير داخل الملعب والأهازيج والتشجيع الذي يدفع اللاعبين إلى اللعب بأقصى جهد بل وتحقيق النصر.

وأكد الرياضيين في تصريحات تليفزيونية، أن الأمر يعود إلى أن المواطن القطري كان يذهب لتشجيع أخوه أو ابنه أو مواطنه ومنتخب بلاده الوطني من الألف إلى الباء، أما الآن فأصبح أكثر من نصف المنتخب من المجنسين.