” الحصيني ” يوضح ما هو النجم الثاني من ” الشبط – البلدة ” الذي بدأ اليوم

نايف السالم(صدى):

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الاثنين هو أول أيام النجم الثاني من ” الشبط –البلدة “، وأيامه 13 يومًا.

وأوضح عبد العزيز أنه في هذه النجم تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، ويعدُ أفضل وقت لزراعة البرسيم، أما الثلاثة الأيام الأخيرة منه فيها جزء من بذرة ” الست ” صالحة لزراعة جميع الأشجار، وهو الطالع ” 5 ” من طوالع الشتاء، ومظنة البرد إذا هبت رياح شمالية باردة سيبرية أو قطبية.

وأضاف ” الحصيني ” أنه يتوقع ترسب الغبار تدريجياً، خلال الثلاث الساعات القادمة -إن شاء الله- على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، وعودة الأجواء الباردة من يوم غدٍ الثلاثاء، ويومي ” الأربعاء والخميس ” تتميز بانخفاض في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات كما هي عليه الأيام الماضية، ثم يعقبها ارتفاع في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية – بإذن الله- نهاية الأسبوع.

ووجه تنبيه لأهل الوشم، وسدير، والمحمل، والشعيب بأن المطر أقبل عليهم، وإن شاء الله يبشرونا بالسيل، متوقعاً كذلك أن الرياض صباحهم ممطر بنسبة 30%، ثم الشرقية – بإذن الله -.