نشر : منذ يوم واحد 1٬513 3 فيديوهات متنوعة الولد تحطم في اول في النادي بسبب ” الكرشة ” ! الوسوم:السعودية
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههههههههه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
فوائد الكرش :
1-يمسك بالسروال ما يخليه يطيح ..
(ستر)
2- يسندك وانت نايم على جنبك
عشان ما تنقلب على وجهك ..
(امان)
3- يمنح حامله الكثير
من الهيبه و الوقار .
(برستيج)
4- بيطلع أصوات مضحكه
اذا ضربت عليه ..!
(ترفيه)
5- وانت قاعد تشاهد في التلفزيون
ممكن تحط عليه كوب شاي او صحن ..!
(اثاث منك و فيك)
6-شكله جميل ويلفت النظر .
(ستايل)
مع حملة :
(كرشي سر سعادتي ..!!) أرسلها لكل من تحب لكي تعم الفائده
إذا لم ترسلها فإعلم ان ( نحافتك )
هــي التي تمنعك ..!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ونمشي ع المثل اللي يقول اللي معندوش كرش مايسواش ارش