بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

رافع فريح(صدى):

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم ، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏‎‏ورحّب سموه في مستهل اللقاء بالجميع ، مستعرضاً العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة وأمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ، سائلاً الله سبحانه وتعالى في ختام الاستقبال أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.