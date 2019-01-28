فيديو طريف لمشجع نصراوي يردد ” محيط الرعب صعب علينا “
أظهر مقطع فيديو طريف، مشجع نصراوي يردد ” محيط الرعب صعب علينا ” مع جماهير الفريق.
جاء ذلك خلال لقاء النصر وأحد اليوم الاثنين، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، قرَّرت نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة وإقامتها اليوم، بدلًا من إقامتها أمس الأحد على ملعب الملز.
وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.
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ابو راشد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ يوم واحد
الهلال رفض اقامة مبارة النصر واحد في ملعب الجامعة والعالمي كان رده قاسيا 4 اهداف في مرمي احد وفي المجمعة
زائر[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ يوم واحد
فاضين
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ يوم واحد
لاعاد تستفزوا الهلال وجماهير الهلال وقدروا الجيره واحترموه واحترموا المنافسه
لااعمم بل اخصص بعض الجماهير المتعصبه
والا النصر فيه جماهير وشروى من عندي
لكن ذنبهم برقبة هالمتعصبين
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1776 ] نشر منذ يوم واحد
ابو راشد
قلتها بنفسك اربعه على احد يعني مو الهلال
والا انت مفكر ان رفض الهلال لعب النصر عشان يخسر ومن احد لا لا فاهم يالحبيب
احنا بس حبينا نعطيكم درس عشان تحترموا الهلال وجماهيره ولاتستفزوه والفاهم يفهم
حتى اعلامكم على الشكاوي مافيه احد منهم حاول يفكر انه يحترم الهلال بأطروحاته
ف ان شاءالله الدرس عرفكم مين هو الهلال ومن هم جماهيره
والا الهلال ماهمه بأمكان سلخكم ب5 مليون اللي عوضوكم هي الهيئه
الحربي[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ يوم واحد
قال ايه محيط الرعب أخرتها طلع جحر 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭
👟 + 💵 = كلاتنبيرغ
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1911 ] نشر منذ 21 ساعة
محيط الرعب. طلع جحر ضب. يسكنه شلة متعصبين وجهلة ومتخلفين. لكم الملعب. عساه يخسف بكم. عما قريب. مستأجرين الملعب. منبوذين. لا ملة ولا أمانة. ولا حيره. مثل الكلاب. تبعد بجحور وبشبوك. بعيدا عن المدينة. زعيق ونباح.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 20 ساعة
ردي على الأخ العزيز( ابو راشد)
أما أن الأوان أن تفوقو من عالميتكم المزعومة؟! ولا انتو مع الخيل يا شقراء!؟
الواير لس +البكاء + الترشيح =………….الخ
العالمي الوحيد والمونديالي الحقيقي والي جابها بعرق جبينه هو العمييييييييييييييييييييييد نادي الاتحاد2004/2005 فقط… والهلال اول فريق تأهل لبطولة العالم للأندية وأتلغت البطولة أنذاك بسبب الراعي الرسمي وتم تعويض الهلال بمبلغ مالي محترم..
* الحمد لله اني هلالي شقردي*
لا سكر ولا ضغط ولا صاح وتباكي في الإعلام!!؟