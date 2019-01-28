فيديو طريف لمشجع نصراوي يردد ” محيط الرعب صعب علينا “

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف، مشجع نصراوي يردد ” محيط الرعب صعب علينا ” مع جماهير الفريق.

جاء ذلك خلال لقاء النصر وأحد اليوم الاثنين، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، قرَّرت نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة وإقامتها اليوم، بدلًا من إقامتها أمس الأحد على ملعب الملز.

وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

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