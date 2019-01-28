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بالفيديو.. هل يوجد كبسة صحية؟

بالفيديو.. هل يوجد كبسة صحية؟
علي القحطاني(صدى):

أوضح فهد الشدي، مالك مطاعم صحية، هل يوجد كبسة صحية أم لا.

وقال فهد خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” الذي يذاع على قناة mbc: ” إنه لا يوجد مسمى كبسة صحية، ولكن الكبسة عبارة عن أرز دجاج في النهاية ونحن نقدم أرز دجاج. ”

وتابع ” الشدي ” : ” المشكلة ليست في العناصر الغذائية ولكن في التوازن وجعل الحياة لها نمط صحي بوجه عام. ”


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ يوم واحد

يازين كبسة الحاشي

[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد

كبسة اللحم والأسماك صحيه

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد

مشخول سمك ينسيك الكبسه

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