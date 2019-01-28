بالفيديو.. هل يوجد كبسة صحية؟
أوضح فهد الشدي، مالك مطاعم صحية، هل يوجد كبسة صحية أم لا.
وقال فهد خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” الذي يذاع على قناة mbc: ” إنه لا يوجد مسمى كبسة صحية، ولكن الكبسة عبارة عن أرز دجاج في النهاية ونحن نقدم أرز دجاج. ”
وتابع ” الشدي ” : ” المشكلة ليست في العناصر الغذائية ولكن في التوازن وجعل الحياة لها نمط صحي بوجه عام. ”
هل يوجد كبسة صحية؟
فهد الشدي مالك مطاعم صحية يجيب لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/Rrw76yHAXj
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 28, 2019
ابو صالح[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ يوم واحد
يازين كبسة الحاشي
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد
كبسة اللحم والأسماك صحيه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
الكبسه كبسه على أسمها
وهذا سبب كبسة عقول كثير من الشباب
لمجرد ماتضرب في الكبسه
يكبس عليك النوم😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
مشخول سمك ينسيك الكبسه