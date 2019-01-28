علي القحطاني(صدى):

باشر الدفاع المدني في الجموم إحتجاز شخصين بداخل سيل وادي حشاش، بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تم إخراجهم وهم بصحة جيده ولله الحمد.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد توقعت هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض والشرقية غدا الثلاثاء.

وحذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من هطول الامطار الغزيرة والتواجد في أماكن تجمعات المياة حفاظا على سلامتهم.