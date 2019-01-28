بالفيديو..فواز العلمي : 3 قرارات هامة غيرت مسار الاقتصاد السعودي

نايف السالم(صدى):

أكد فواز العلمي خبير التجارة الدولية، أن هناك كوادر بشرية قادرة على إدارة الصناعات الوطنية الجديدة، وتحتاج فقط إلى الفرصة.

وقال الخبير خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” : إذا أردنا أن نستفيد من مزايانا التنافسية؛ فلابد أن تكون لدينا خدمات لوجيستية ممتازة، وربط بين موانئ المملكة وموانئ المنطقة الشرقية.

وأضاف : قبل عامين اتخذت المملكة 3 قرارات هامة غيرت مسار الاقتصاد السعودي، ولكن يجب على المواطن أن يشمر عن يديه للعمل في مصانع جديدة تطور المحتوى المحلي، وتوفر فرص وظيفية جديدة.

في حين أكد أن هناك 13% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر، وهو ما يعادل 3 تريليون دولار، ولذلك لابد أن تكون هناك مشاريغ خدمات لوجيسيتية لهذه التجارة.

د. فواز العلمي خبير التجارة الدولية:

قبل عامين اتخذت المملكة 3 قرارات هامة غيرت مسار الاقتصاد السعودي.. هذه هي..#برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Kiq88q45cm — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 28, 2019