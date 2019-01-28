بالفيديو.. مشجع نصراوي يهاجم حكم النصر وأحد ويشير إلى تلقيه رشوة

خاص(صدى):

هاجم مشجع نصراوي، حكم مباراة النصر وأحد، النرويجي سفاين موين، معتبرًا أنه تلقى رشوة نظير التعنت ضد النصر.

وأظهر مقطع فيديو، المشجع وهو يرفع عملة نقدية خلال أحداث المباراة، ما يعني توجيه التهمة إلى الحكم بتلقي الرشوة.

وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، صرَّح اللاعب حمدالله بأن يتعرَ إلى الظلم من قبل بعض الحكام، قائلًا : ” مع مرور المباريات بدأت اتأكد من هذا الأمر، حكم مباراة اليوم ألغى ضربة الجزاء والتي لو ثبت أنها غير صحيحة فأنا مستعد لاعتزال كرة القدم ” .

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