بالفيديو.. مشجع نصراوي يهاجم حكم النصر وأحد ويشير إلى تلقيه رشوة
هاجم مشجع نصراوي، حكم مباراة النصر وأحد، النرويجي سفاين موين، معتبرًا أنه تلقى رشوة نظير التعنت ضد النصر.
وأظهر مقطع فيديو، المشجع وهو يرفع عملة نقدية خلال أحداث المباراة، ما يعني توجيه التهمة إلى الحكم بتلقي الرشوة.
وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
من جانبه، صرَّح اللاعب حمدالله بأن يتعرَ إلى الظلم من قبل بعض الحكام، قائلًا : ” مع مرور المباريات بدأت اتأكد من هذا الأمر، حكم مباراة اليوم ألغى ضربة الجزاء والتي لو ثبت أنها غير صحيحة فأنا مستعد لاعتزال كرة القدم ” .
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ابو وليد[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ يوم واحد
هذا الفقر وهذي خلاقينه
زائر[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ يوم واحد
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الحربي[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ يوم واحد
يا سنافرقلبتوا 🐀🐀🐀🐀🐀🐁🐁🐁🐁🐁🐁
👟👟👟👟👟 + 💵💵💵💵💵💵💵💵= كلاتينبيرغ + 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭
صحيح انكم تشبهون 👰 اللي تستنى 👉
الفار المحلي 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ يوم واحد
فريق السنافر فريق رشاوووووي 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭👟👟👟👟👟
🐪[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 17 ساعة
اش الي جاب السنافر هنا اهربوا الى ترعة الرعب ههههههههههههه هذى موضوع يخص النصر برمي لكم العظم عندباب النادي ي سلق
ابو خالد[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 17 ساعة
اية محيط الرعب الا تتكلمو عنه الزمالك المصري مردغ السنافر في عقر داره في كاس السوبر السعودي المصري بوجود نجوم السنافر كلهم وعلي راسهم عموري