مع اجتياح موجة الغبار.. هذه علامات الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

نايف السالم(صدى):

تحدث أعراض التهاب الشُّعب الهوائية بعد أي التهابات تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، خاصة بعد نزلات البرد ومشاكل الجيوب الأنفية، ومع اجتياح موجة الغبار عددًا من مناطق المملكة.

وتشمل أعراض التهاب الشُّعب الهوائية السعال الجاف، وهو أول أعراض الالتهاب الشعبي، ويمكن أن ينقلب إلى الالتهاب الرئوي عندما يكون البلغم سميكا جدًا؛ لذا يجب اعتباره علامة جدية، والتعامل معه سريعًا، بالإضافة إلى صوت الصفير الذي ينتج أثناء عملية التنفس؛ فهو ثاني علامات التهاب الشُّعب الهوائية، وكذلك التعب المصاحب للسعال بسبب ارتفاع وتيرة وشدة السعال.

وقد يمر المريض بمراحل التعب، ويشمل ذلك ألم الصدر، وألمًا في عضلات البطن نتيجة السعال القوى المستمر.