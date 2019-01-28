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بالصور.. شاب يستخدم الماكياج لمواجهة التنمر

بالصور.. شاب يستخدم الماكياج لمواجهة التنمر
بكين(صدى):

قرر شاب مراهق أن يستخدم الماكياج للتخلص من التنمر الذي يتعرض له في مدرسته الثانوية بسبب مظهره الجسدي.

وأوضح الشاب الصيني، الذي لم يذكر اسمه، أنه لم يجرؤ على التحدث مع أي فتاة معه في المدرسة بسبب خوفه من الضحك عليه بسب مظهره.

كما أكد الشاب أنه يفتقر للثقة تمامًا بسبب الكلمات التي كان يسمعها ولم يخرج مع أصدقائه.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد

اي والله
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة

يمكن تنقلب عليه الطاوله ,,

,, استغفر الله ,,

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