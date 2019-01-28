بالصور.. شاب يستخدم الماكياج لمواجهة التنمر
قرر شاب مراهق أن يستخدم الماكياج للتخلص من التنمر الذي يتعرض له في مدرسته الثانوية بسبب مظهره الجسدي.
وأوضح الشاب الصيني، الذي لم يذكر اسمه، أنه لم يجرؤ على التحدث مع أي فتاة معه في المدرسة بسبب خوفه من الضحك عليه بسب مظهره.
كما أكد الشاب أنه يفتقر للثقة تمامًا بسبب الكلمات التي كان يسمعها ولم يخرج مع أصدقائه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
اي والله
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ 24 ساعة
سرحووووة مع الغنم لمدة شهر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
عزيزي الأب:
تهاونك في أستخدام سلك المكيف أو حزام او خيزرانه
أو لي غاز
لتربية الأبناء
ينتج عنه الأشكال هذي😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 21 ساعة
يمكن تنقلب عليه الطاوله ,,
,, استغفر الله ,,