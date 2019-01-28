بالفيديو.. لحظة احتجاج جماهير النصر على نقل مباراتهم

نواف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، قيام جماهير نادي النصر بالاحتجاج على نقل مباراتهم أمام أحد إلى المجمعة، وذلك أثناء إقامة المباراة بينهما مساء اليوم.

وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن هيئة الرياضة كانت قد قرَّرت نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة وتغيير موعدها إلى اليوم الاثنين بدلًا من إقامتها أمس الأحد على ملعب نادي النصر.

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