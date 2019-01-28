النيابة العامة: عقوبة 100,000 ريال وحبس لمن يخالف نظام الطيران المدني

علي القحطاني(صدى):

حذر الحساب الرسمي لـ ” النيابة العامة ” ، من السلوكيات المجرمة في نظام الطيران المدني المتعلقة بالتشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة، مبينًا عقوباتها.

وتابعت النيابة العامة: ” نظام الطيران المدني يحظر القيام بتشغيل أية طائرة أو شركة أو وكالة أو بأية عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها. ”

وأوضحت أن العقوبات الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.