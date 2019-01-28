بالفيديو.. غباء لاعبي إيران ودرس ياباني يُدرس

نواف السالم(صدى):

شهد لقاء منتخبي اليابان وإيران، اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا2019، غباء من لاعبي المنتخب الإيراني تسبب في إحراز الهدف الأول لليابان.

وخلال هجمة للمنتخب الياباني، عرقل لاعب إيراني اللاعب الياباني وأوقعه أرضًا إلا أن الحكم لم يحتسب ” فاول ” ، فيما لم ينشغل اللاعب الياباني بالحكم وجرى سريعًا لإحراز الهدف الأول.

واعترض لاعبو المنتخب الإيراني، على الهدف الأول بحجة أن عليهم ” فاول ” وكان لابد من توقيف اللعب، إلا أن الحكم فضَّل إعطاء الفرصة لـ اللاعب الياباني وبالفعل سجَّل الهدف.

هدف المنتخب الياباني وغباء لاعبي إيران، يشبه كثيرًا ما تفعله إيران في السياسة حين تموِّل وتدفع للمليشيا الإرهابية للقتال في سوريا واليمن والعراق، ثم تشتكي من فرض عقوبات أممية وعربية عليها.

وتأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019، بعد فوزه الكبير على إيران بنتيجة 3-0 ، على ستاد هزاع بن زايد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

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