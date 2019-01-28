بالفيديو.. غباء لاعبي إيران ودرس ياباني يُدرس
شهد لقاء منتخبي اليابان وإيران، اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس آسيا2019، غباء من لاعبي المنتخب الإيراني تسبب في إحراز الهدف الأول لليابان.
وخلال هجمة للمنتخب الياباني، عرقل لاعب إيراني اللاعب الياباني وأوقعه أرضًا إلا أن الحكم لم يحتسب ” فاول ” ، فيما لم ينشغل اللاعب الياباني بالحكم وجرى سريعًا لإحراز الهدف الأول.
واعترض لاعبو المنتخب الإيراني، على الهدف الأول بحجة أن عليهم ” فاول ” وكان لابد من توقيف اللعب، إلا أن الحكم فضَّل إعطاء الفرصة لـ اللاعب الياباني وبالفعل سجَّل الهدف.
هدف المنتخب الياباني وغباء لاعبي إيران، يشبه كثيرًا ما تفعله إيران في السياسة حين تموِّل وتدفع للمليشيا الإرهابية للقتال في سوريا واليمن والعراق، ثم تشتكي من فرض عقوبات أممية وعربية عليها.
وتأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019، بعد فوزه الكبير على إيران بنتيجة 3-0 ، على ستاد هزاع بن زايد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.
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نمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يوم واحد
اليابان تؤدب إيران بالثلاثة وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2019،،
مقيط ورشاه،وبهاذا أتوقع البطولة رايحة بإتجاه طوكيو..
علي العلي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ يوم واحد
للاسف الواقع في السياسه غير الكلام المذكور في التقرير
ايران اخزاها الله تستولي الان على اربع عواصم عربيه
ابوبراهيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
عقبال اخوان شريفة يلحقونهم اليوم منتخب الامم المتحدة
مواطن مخسبق[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الركضه للحكم جلططططططه هنيالكم الكاس واتمناها لابناء بن زايد حبيبين الشعووووب
اما منتخب الحوداعشي الله يهدمهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12405 ] نشر منذ 19 ساعة
برى يا شريفة الغبية وعقبال اختك وفريق التجنيس