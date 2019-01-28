بالفيديو.. خلاف بين محمد السهلاوي وحمدالله انتهى بإلغاء الحكم لركلة جزاء للنصر

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة النصر وأحد، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلغاء الحكم ضربة جزاء لنادي النصر.

وأظهر مقطع فيديو، محاولة لاعب النصر محمد السهلاوي تسديد ركلة الجزاء لكي يسجل حضورًا في اللقاء بعد غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق النصراوي، فيما كان اللاعب عبدالرازق حمدالله مصرًا على التسديد.

وفاجأ حكم المباراة، الجميع بإلغاء الركلة وإنذار ” حمدالله ” ما يعني أنه سيغيب عن اللقاء القادم للنصر أمام التعاون بعد حصول على الكارت الثالث.

وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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