بالفيديو.. خلاف بين محمد السهلاوي وحمدالله انتهى بإلغاء الحكم لركلة جزاء للنصر
شهدت مباراة النصر وأحد، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلغاء الحكم ضربة جزاء لنادي النصر.
وأظهر مقطع فيديو، محاولة لاعب النصر محمد السهلاوي تسديد ركلة الجزاء لكي يسجل حضورًا في اللقاء بعد غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق النصراوي، فيما كان اللاعب عبدالرازق حمدالله مصرًا على التسديد.
وفاجأ حكم المباراة، الجميع بإلغاء الركلة وإنذار ” حمدالله ” ما يعني أنه سيغيب عن اللقاء القادم للنصر أمام التعاون بعد حصول على الكارت الثالث.
وكان نادي النصر، قد اكتسح نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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هلالي عسل[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ يوم واحد
ههههههههههههه صدق فقراويه ونفسيات ,,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
كذابين مهوب خلاف السهلاوي قال خلها لي قال له حمدالله انا انافس على الهداف العذر والسموحة منك طال عمرك
قاله السهلاوي ابشر
اها عاد قام الحكم وقال المسأله فيها منافسه على الهداف علي بالغالب الطالب مايكون بنلتي والمنافس من الهلال
الحربي[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ يوم واحد
ما يبون حمد الله يواصل التهديف
تفووو على 🐭🐭🐭🐭
صحيح 👟 + 💵 = كلاتنبيرغ
سنتوره بن طاقيه بن زعيق بن نيفيا بن الفار بن جحشلي بن بطن الكوره بن روج بن توتو آل هلام[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 22 ساعة
هذا شي معروف عنكم يالزعايقه يالفيران ياذرية جحشلي دائما تصطادون في الماء العكر ودائما تنزلون للطمان لانكم تافهين عفنين يا ذرية جحشلي ولا يهون سنتوره التافه المنفوخ والمصنوع هههههههههه
السهلاوي وحمدالله عندنا عينين في راس اما انتم يالجحاشله على سلح
A.awad[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 22 ساعة
آآآآآل بو دمــعــه …. يـهـوووووون الــبـكـــاء …!!!!! [[[[ آل بـــو دمـــعـــه ]]]] ؟؟؟؟
kkkk[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 20 ساعة
يوجد خلافات بين لاعبين النصر
تاريخ ———-[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 ساعة
الموضوع يخص العالمي ولعيبته أيش دخل السنافر وطواقيهم ؟
مجرد لقافة لا اكثر ولا اقل !