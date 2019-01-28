بالفيديو والصور.. السيول تحتجز معلمات مدرسة بالكامل لـ 7 ساعات بعد رفض مغادرتهن

نايف السالم(صدى):

احتجزت السيول، معلمات متوسطة وثانوية القرية في محافظة الكامل بمكة المكرمة، لأكثر من 7 ساعات؛ بسبب عدم السماح لهن بالمغادرة.

وتفصيلًا، اشتكى معلمات متوسطة وثانوية القرية لصحيفة ” صدى ” ، من عدم السماح لهن بالمغادرة إلى منازلهن التي تبعد عن المدرسة بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترًا، مع بدء عاصفة جوية قوية أنذرت بجريان السيول.

وعندما بدأ المعلمات الخروج متجهين إلى جدة، اعترضهم السيل في منطقة إيهالا السفلى بمحافظة الكامل، إذ مكثوا في السيارات لمدة 7 ساعات حتى تم إنقاذهم.

وتشهد مناطق ومحافظات المملكة، حالة من عدم استقرار الطقس إذ تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول ما أدى إلى جريان السيول في الأودية.