بالفيديو والصور.. السيول تحتجز معلمات مدرسة بالكامل لـ 7 ساعات بعد رفض مغادرتهن
احتجزت السيول، معلمات متوسطة وثانوية القرية في محافظة الكامل بمكة المكرمة، لأكثر من 7 ساعات؛ بسبب عدم السماح لهن بالمغادرة.
وتفصيلًا، اشتكى معلمات متوسطة وثانوية القرية لصحيفة ” صدى ” ، من عدم السماح لهن بالمغادرة إلى منازلهن التي تبعد عن المدرسة بمسافة لا تقل عن 150 كيلو مترًا، مع بدء عاصفة جوية قوية أنذرت بجريان السيول.
وعندما بدأ المعلمات الخروج متجهين إلى جدة، اعترضهم السيل في منطقة إيهالا السفلى بمحافظة الكامل، إذ مكثوا في السيارات لمدة 7 ساعات حتى تم إنقاذهم.
وتشهد مناطق ومحافظات المملكة، حالة من عدم استقرار الطقس إذ تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول ما أدى إلى جريان السيول في الأودية.
ام عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ يوم واحد
نعم هذا الكلام صحيح وزوجة أخوي تم احتجازها وعندها رضيع في المنزل ولم تصل بيتها إلا الساعة ٧ مساء
وعند التحدث من قائدة المدرسة لاخبارها بنتيجة هذا العمل كان الرد بكل برود أعانكم الله لانها من سكان القرية
إلى هذا الحد وصل الاستهتار بأرواح المعلمات
..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
اولاً الحمدلله ع سلامتهم
ولكن لابد يكون فيه تعليق للدراسه في ضروف الأجواء هذي
ثانياً فين دور المديره تستخدم صلاحيتها دامها شايفه الجو عشان يقدرو يمشو ويلحقو قبل ما يسوء وضعهم كويس انها جت على سبع ساعات ولا راحو ف السيل
يعني حرام كل وحده عندها زوج و اولاد
..[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
اولاً . الحمدلله ع سلامتهم جميعاً
ولكن لابد يكون فيه توجيه بتعليق الدراسه في ظل الضروف والأجواء المتقلبه هذي
ثانياً . فين دور المديره ليش ما تستخدم صلاحيتها خصوصاً انها شايفه الجو وعارفه بوضع المدرسات الي عندها تفكهم يمشون بدري قبل لا يعترضهم السيل
الحمدلله ما طاحو فيه
الوحده منهم عندها زوج و اولاد وراها ف بيت
صراحه شي يقهر
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ يوم واحد
اولاً .. الحمدلله ع سلامتهم
ولكن لابد يكون فيه توجيه بتعليق الدراسه ف ظل الأجواء المتقلبه هذي
ثانياً . فين التعليم ف منطقه الكامل ودور مديره المدرسه
لازم يكون فيه شخص يستخدم صلاحيته ويسمح لهم بمغادره المنطقه قبل لا يعترضهم السيل
الحمدلله جت ع سبع ساعات ولا حصل شي اكبر من هذا او جرفهم السيل معه
الله يحفظهم والحمدلله ع سلامتهم يرجعو ل اولادهم و ازواجهم
سلوى محمود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
مايصلح يا الكلام هذا يا مسؤولين
عدم السماح للمعلمات بالمغادرة برغم التحذير مسبقا من حدوث عواصف وأمطار شديدة
وتعريض أرواح المعلمات للخطر
عندهم أطفال بحاجتهم ..
ضروري تنبيه المسؤولة التي تحتجزهم وما تقدر ظروفهم..
سلوى محمود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
مايصلح يا الكلام هذا يا مسؤولين؟؟!
عدم السماح للمعلمات بالمغادرة برغم التحذير مسبقا من حدوث عواصف وأمطار شديدة
وتعريض أرواح المعلمات للخطر
عندهم أطفال بحاجتهم ..
ضروري تنبيه المسؤولة التي تحتجزهم وما تقدر ظروفهم..
سلوى محمود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
..
أم عبدالاله[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ يوم واحد
مكتب التعليم بالكامل يصمت
وقائدة المدرسة تمنع الخروج حتى نهاية الدوام ( توهمت باطلا بأنها مالكة المدرسة وكل من فيها تحت امرها وفي الحقيقة هي ليست إلا مديرة ولم ترتقي لمستوى القيادة )
وهنا يتضح الفرق بين القائد والمدير
من أخبركم بأنكم قد استعبدتم الموظفين
المعلمة تخشى الغياب خوفا من أن يؤثر على مفاضلتها في النقل
ولكن الان اصبح صوت المواطن مسموع من خلال وسائل التواصل
والله لن اسكت لما حدث لقريبتي
وسأضع هاشتاق أطالب فيه بحقها وسأذكر فيه اسم المديرة إلى أن يصل صوتي