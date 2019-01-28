بالصور.. ضبط 10 عمال مخالفين بمحايل

أبها(صدى):

ضبطت لجنة توطين الوظائف بمحافظة محايل، 10 عمال منهم 8 هوية مقيم و2 من مجهولي الهوية يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، خلال مواصلتها لحملتها التفتيشية على عدد من أسواق الخضار وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة أحمد بن عمر الفاهمي، أن اللجنة قامت بزيارة لسوق الخضار وأسفرت الجولة عن ضبط هولاء، وجار استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويلهم للجهات المختصة وتطبيق المخالفات بحقهم.