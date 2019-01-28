حمدالله: النصر يظلم من قبل بعض الحكام.. وسأعتزل كرة القدم
صرح عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، باستعداده لتقديم اعتزال كرة القدم.
وجاء ذلك بعد ثبوت أن ضربة الجزاء التي احتسبت لمصلحته أمام نادي أحد وتم إلغائها بعد العودة إلى تقنية الفيديو غير صحيحة، قائلاً في الوقت ذاته أن ناديه النصر يتعرض إلى ظلم من قبل بعض الحكام.
وتابع المهاجم المغربي في تصريحات تلفزيونية: النصر يظلم من قبل بعض الحكام، ومع مرور المباريات بدأت اتأكد من هذا الأمر، حكم مباراة اليوم ألغى ضربة الجزاء والتي لو ثبت أنها غير صحيحة فأنا مستعد لاعتزال كرة القدم، متمنياً من إدارة الأصفر رفع اعتراض على البطاقة الصفراء التي تلقاها اللاعب بعد إلغاء ركلة الجزاء.
يذكر أن ” حمدالله ” أحرز هدفاً ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، كما ألغيت ضربة الجزاء التي حصل عليها، وأنذره الحكم ببطاقة صفراء ستغيبه عن مواجهة التعاون في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ يوم واحد
سمعني صياحك اكثر
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ يوم واحد
صياااااح في كل جوله
من متى والاقزام يقارعون العملاقه
ولغه التشكيك والتباكي والمظلوميه
لاتجلب بطولات
يابني فقر
ابونايف[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد
يسمعك الفوز أكثر يالكمخه أهم شي 3 نقاط
زائر[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ يوم واحد
كذاب واتحدى لو كان صادق وانه راح يعتزل
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
اهم شي الثلاث نقاط
خضتكم بطونكم بعد فوز النصر يا محليين
الفار المحلي 🐀🐀🐀🐀🐁🐁🐁🐁[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ يوم واحد
صحيح ان السنافر اصبحوا 🐭🐭🐭🐭🐭
👟👟👟👟+ 💵💵💵💵💵 = كلاتنبيرغ
🐪[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ يوم واحد
زعيم اسيا
اعتقد انت سنفور وقزم وصياح ولا عندك فكر في كرة القدم اهم شي انكم يا سنتوره استحوذت على الكوره صار ناديكم زي الشقق المفروشه كل شوي يجي مدرب نزيل ويجلس فتره ويرجع بلده ههههه
فقر في كل شئ[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يوم واحد
ياخي وش يبغى هذا الفريق وش يحس فيه جمهوره الله لا يبلانا الحمدلله على نعمة العقل ؛ الحين لو الهلال الثالث او الثاني او الرابع قالوا وينك يالفار من زمان ليتك موجود من زمان ولما الهلال مستفيد قالوا الفار ههههههه مره تحكيم ومره خشم بخاري ومره فار ومره كذاب ياخي استحوا عشرين سنه تنافسون مرتين او ثلاث وغيرها لولا التحكيم المحلي كان فريقك في الدرجه الاولى ٢٠٠٧ ابغى اعرف كم عدد بطولات فريق السلق بالتحكيم الاجنبي بطولتين ثلاث او اكثر ههههههه ياخي الكذب والتدليس والاعذار من صفات السلق
الهلال يجلد النصر[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ يوم واحد
الهلال المحلي تخصصه جلد الفقر العالمي بالخماسيات والرباعيات والثلاثيات حتى لا يستطيع تحقيق الا تحقيق ثلاث بطولات بصافره اجنبيه فقط بما فيها الدفع الرباعي ايام مرعي ومطرف غير كذا الهلال داعس النصر بالحكام الاجانب دون اي منافسه على النصراويه ان يطلبوا حكم محلي حتى يستطيعوا الفوز على الهلال
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1008 ] نشر منذ 24 ساعة
الخبر يخص نادي النصر العالمي ولكن فعلا اثبت نادي الدلال المحلي السسسسسسسسسلق السنافر عندهم حاله نفسيه ودااااااعس على رووووسهم بالجزم يا………..
🐪[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 22 ساعة
يستاهل حمدالله الكرت لو خلا الكابتن السهااوي يلعبها احسن
السلق لونه اصفر او ازرق[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 21 ساعة
الوفا طبعي طيب كلامك جميل لا اشوفك توطوط عندك اخبار عمك جحفلي الي آخر مره تفوز على عمك الزعيم بحكم محلي والحاله النفسيه والبكائيات كل العالم تعرف من اصحابها فريق الله لا يبلانا كله اعذار وتدليس وبكائيات ويجلده الزعيم بجميع النتائج وبالتحكيم الأجنبي واتضح من المحلي الي ماتمشي اموره الا بضربات الجزاء مع التحكيم المحلي ؛ الزعيم وجمهوره لا يعرف النفسيات اذا تعرفوها انتم الله لا يبلانا مثل مابلاكم
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 18 ساعة
سبحاان الله
هالنادي الوضيع الترشيحي عايش على الصياح والنياح والبكاء ولولا ذلك لقفل هذا النادي
طبعا بمفهومهم اي شئ فهو ضدنا ونحن مستقصدون حتى من الفيفا ههههههه
واي خطأ او بلنتي كمثال بسيط بلنتي للهلال على النصر 100٪ واتفق عليه جميع الحكام تجد رؤوسهم في التراب مع انها ثلاث نقاط وعلى ذلك قس
ياااااساده من الجميع يعلم انهم
لايريدون العداله بهذا الصياح انما لامرين:
اولهم
اعتاد على الدفع الرباعي وبلنتيات خارج ال18 وايادي دلهوميه وانصدموا بالتقنيه والفديو
ثانيهم
يريدون الضلم لغيرهم فهو بنظرهم عداله
وهذا بسبب تراكمات كثيره منها
احساسهم بالنقص
تفرق جارهم عليهم بالبطولات
الفوز الكاسح لعشرات المرات عليهم بالخمسات والاربعات عليهم فلذلك ظغطهم مررتفع
شفاهم الله من مرض الحسد والحقد
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ 16 ساعة
اشك انك تعتزل و انت قابض مبلغ و قدرة و ليش ما خليت السهلاوي يشوط البلنتي عشان انت اناني
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 14 ساعة
اهلين بالحالمي أيها الحالميين اللي مايطول العنب حامضآ عنه يقول قولوا عن الهلال ماتقولون الهلال جبل ماتهزه ريح الحالميه انتم عايشين بحلم اليقظه
Dragon[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
الهلال زعيق
والنصر نعيق
لنتفق يا اخوان ع المسميات