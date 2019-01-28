حمدالله: النصر يظلم من قبل بعض الحكام.. وسأعتزل كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

صرح عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر، باستعداده لتقديم اعتزال كرة القدم.

وجاء ذلك بعد ثبوت أن ضربة الجزاء التي احتسبت لمصلحته أمام نادي أحد وتم إلغائها بعد العودة إلى تقنية الفيديو غير صحيحة، قائلاً في الوقت ذاته أن ناديه النصر يتعرض إلى ظلم من قبل بعض الحكام.

وتابع المهاجم المغربي في تصريحات تلفزيونية: النصر يظلم من قبل بعض الحكام، ومع مرور المباريات بدأت اتأكد من هذا الأمر، حكم مباراة اليوم ألغى ضربة الجزاء والتي لو ثبت أنها غير صحيحة فأنا مستعد لاعتزال كرة القدم، متمنياً من إدارة الأصفر رفع اعتراض على البطاقة الصفراء التي تلقاها اللاعب بعد إلغاء ركلة الجزاء.

يذكر أن ” حمدالله ” أحرز هدفاً ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، كما ألغيت ضربة الجزاء التي حصل عليها، وأنذره الحكم ببطاقة صفراء ستغيبه عن مواجهة التعاون في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.