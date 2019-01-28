بالفيديو.. جموع غفيرة تلتقط صور ” السيلفي ” مع ولي العهد

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو بثته قناة السعودية، جموع غفيرة تلتقط صور ” السيلفي ” مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله.

وجاء ذلك خلال افتتاح سمو الأ مير لمنتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اليوم الاثنين.

ويذكر أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، أكد على أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال في الناتج المحلي.