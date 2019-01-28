بالصور.. الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة الإتحاد وإستبعاد باهبري

ماجد محمد(صدى):

اختتم فريق الشباب تحضيراته اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد بإشراف المدير الفني السيد ماريوس سوموديكا.

وانطلقت الحصة التدريبية قبل الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة، ثم أجرى مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للقاء.

واختيار قائمة التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، حيث اختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات، في حين قرر المدرب استبعاد اللاعب هتان باهبري عن المباراة.