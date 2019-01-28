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بالفيديو.. النصر يكتسح أحد ويواصل ملاحقته للهلال

بالفيديو.. النصر يكتسح أحد ويواصل ملاحقته للهلال
ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي النصر، نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالرازق حمدالله الأهداف في الدقيقة 16، ليعزز سلطان الغانم التقدم للنصر قبل انتهاء الشوط الأول بهدف آخر في الدقيقة 45+1 .

وفي الشوط الثاني، أحرز يحيى الشهري الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 71، فيما سجّل عوض خميس هدفًا رابعًا في الدقيقة 78 ، عمر اللقاء.

وارتفع رصيد النصر إلى 37 ليحافظ على مركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الآخير.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3052 ] نشر منذ يوم واحد

والله لاعبين الهلال لو ما تركوا عنهم الغرور في بعض المباريات كان الان متصدرين وحاسمين الدوري من بدري

[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ يوم واحد

ماعليك بيشوت السنافر ويتعداهم

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 20 ساعة

اهم شي يافقراوي انك تحتي

[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 20 ساعة

والله ماني حق ورعان اسمحلي

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