بالفيديو.. النصر يكتسح أحد ويواصل ملاحقته للهلال

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي النصر، نظيره أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالرازق حمدالله الأهداف في الدقيقة 16، ليعزز سلطان الغانم التقدم للنصر قبل انتهاء الشوط الأول بهدف آخر في الدقيقة 45+1 .

وفي الشوط الثاني، أحرز يحيى الشهري الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 71، فيما سجّل عوض خميس هدفًا رابعًا في الدقيقة 78 ، عمر اللقاء.

وارتفع رصيد النصر إلى 37 ليحافظ على مركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الآخير.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16

النصر 1 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/v98sZmcq1X — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : سلطان الغنام في الدقيقة 46

النصر 2 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/nQ16IaTQib — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : يحيى الشهري في الدقيقة 71

النصر 4 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/mXzd6yJ0ns — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019