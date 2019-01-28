بالصور.. الغبار يجتاح الأفلاج ويسقط الخزانات

الأفلاج(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، اجتياح موجة غبار مصحوبة برياح نشطة لمحافظة الأفلاج، تسببت في تساقط خزانات المياه وتحطمها، ظهر اليوم الاثنين، وتدنت معها الرؤية الأفقية لمسافة قصيرة.

وتوافد أعداد من المراجعين، بقسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام، خاصة من يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، ورفع قسم الطوارئ حالة التأهب بسبب موجة الغبار لاستقبال المراجعين.

وشهدت تقاطعات طرقات المحافظة دوريات المرور لتسهيل حركة السير وتنظيمها؛ تحسباً للحالات الطارئة نتيجة موجة الغبار التي حدّت من الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة.