غوميز يتبرع بـ 4000 يورو.. تعرّف على السبب

ماجد محمد(صدى):

تبرَّع اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، نجم نادي أتالانتا الإيطالي، بمبلغ مالي قدره 4000 يورو مع نجوم كرة القدم في أوروبا.

يأتي ذلك بعد اختفاء طائرة مواطنه إيمليانو سالا نجم نادي نانت الفرنسي السابق ولاعب نادي كارديف سيتي الويلزي في بحر المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا يوم 21 يناير الجاري.

وأقدم غوميز على هذا التصرف لاستئناف عمليات البحث عن طائرة إيمليانو سالا بعد توقف البحث من قبل السلطات البريطانية.

يشار إلى أن نادي الهلال كان وضع أنظاره على التعاقد مع اللاعب أليخاندرو غوميز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.