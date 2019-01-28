بالصور.. أمطار على القصيم
هطلت اليوم, أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات القصيم, وعددا من المراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة بشكل عام مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة – بمشيئة الله تعالى -.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجعلها امطار خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجعلها امطار خير وبركه