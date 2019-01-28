ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الهجومين اللذين وقعا على كنيسة جنوب الفلبين

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين إثر نبأ الهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: ” بلغني خبر الهجومين على كنيسة في جنوب الفلبين ومن نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل ” .