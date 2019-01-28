خادم الحرمين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الهجومين اللذين وقعا على كنيسة جنوب الفلبين

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين إثر نبأ الهجومين اللذين وقعا على كنيسة في جنوب الفلبين وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ الهجومين على كنيسة في جنوب الفلبين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية الفلبين الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ” .