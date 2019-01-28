حقيقة انتشار ” صرصور الليل ” في جدة

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة جدة، اليوم الاثنين، حقيقة انتشار الجنادب السوداء أو ما يُعرف بـ « صرصور الليل ».

وأكدت أمانة جدة، على عدم رصد حالات انتشار غير طبيعية لهذه الحشرة، مشيرا إلى أن أعمال مكافحة الحشرات تتم حسب الخطة التشغيلية، إذ تم تنبيه مقاول المكافحة الحشرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكثيف أعمال الرش.

ويذكر الجنادب السوداء سميت بصرصور الليل لأنها تظهر وتنشط بكثرة ليلا، ولها أسماء عدة، منها سحير الليل وساير الليل، ولها أنواع عديدة ومقاسات مختلفة، وعادة تختبئ في الفراغات والفجوات بعيدا عن الضوء وبين الحشائش.