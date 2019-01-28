حقيقة انتشار ” صرصور الليل ” في جدة
أوضحت أمانة جدة، اليوم الاثنين، حقيقة انتشار الجنادب السوداء أو ما يُعرف بـ « صرصور الليل ».
وأكدت أمانة جدة، على عدم رصد حالات انتشار غير طبيعية لهذه الحشرة، مشيرا إلى أن أعمال مكافحة الحشرات تتم حسب الخطة التشغيلية، إذ تم تنبيه مقاول المكافحة الحشرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتكثيف أعمال الرش.
ويذكر الجنادب السوداء سميت بصرصور الليل لأنها تظهر وتنشط بكثرة ليلا، ولها أسماء عدة، منها سحير الليل وساير الليل، ولها أنواع عديدة ومقاسات مختلفة، وعادة تختبئ في الفراغات والفجوات بعيدا عن الضوء وبين الحشائش.
تعليق[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ يوم واحد
والله سور البيت ملياااان جرجررررجررر ههههههههه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3801 ] نشر منذ يوم واحد
والله اسمعهم في الليل و انا من سكان الخبر
qlq[ عدد التعليقات: 4410 ] نشر منذ يوم واحد
…
لها عبق صوتي جميل
يقتل صمت الليل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ يوم واحد
الصرصور شكله قبيح وصوته مزعجه له صلصله حاده تشبه الجنادب وهو من الفويسقات تقتل بالحل والحرم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
أمانة جده
تأكد على عدم رصد مثل هذي الحشرات.
نايمين في العسل ياأمانة جده🤔