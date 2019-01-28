امرأة عطست فوجدت خاتمها الذي فقدته قبل 12 عامًا
عثرت امرأة بريطانية على خاتمها المفضل بعد أن أضاعته لمدة 12 عامًا، بطريقة غريبة جدًا، وفي مكان ” لا يخطر على البال. ”
وتفصيلًا، كانت خبيرة التجميل، وهي من منطقة في بريطانيا، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن، ولاحظت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها ” نوبة عطس ” شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقاً أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.
وكانت الفتاة قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: ” لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي “، حسبما ذكرت في تقارير صحفية.
وفي سياق متصل، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيراً إلى أنه ” غير متفاجئ ” من الحالة، وأن القصة عادية موضحاً أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
لا حشا ماهو خشم ,,
,, لا يكون مركبه كنداسة لاند كروزر ,,
,, وشلون يدخل الخاتم في انفها ، لو قالوا مكان ثاني ، يمكن نصدق ,,
ابوبدر[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ يوم واحد
على اساس الخاتم نغاف 😂
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ يوم واحد
ابك يعني الخاتم كان لاصق بنخرورها ١٢ سنه 🤣🤣🤣🤣
…بكرا راح تضرط وتلاقي غوايش ذهب مرصعه بالماس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه أيوه يا راسي انا من يوم الجمعه اعطس وزكام بخلس عيوني وكحه وسخونه واللهم يا كافي حتى النوم كل شي اقوم ما اقدر اتنفس وهذي ما حست بالخاتم آمين بالله العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه أيوه يا راسي انا من يوم الجمعه اعطس وزكام بخلس عيوني وكحه وسخونه واللهم يا كافي حتى النوم كل شي اقوم ما اقدر اتنفس وهذي ما حست بالخاتم آمين بالله العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه أيوه يا راسي انا من يوم الجمعه اعطس وزكام بخلس عيوني وكحه وسخونه واللهم يا كافي حتى النوم كل شي اقوم ما اقدر اتنفس وهذي ما حست بالخاتم آمين بالله العظيم
ابو سامر الزهراني[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان ياخي شي عجيب
بالله عليكم ومتى حصل الكلام هاذا سبحان الله وحصلوه جوف الخرطوش
هيا شوف عاد وبعد12 سنه خشم بهيمه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه أيوه يا راسي انا من يوم الجمعه اعطس زكام بخلس عيوني وكحه وسخونه وحتى النوم.كل شي يتقفل أنفي و اقوم وهذي ما حست بالخاتم وبعد من 12 سنه آمنت بالله العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه أيوه يا راسي انا من يوم الجمعه اعطس زكام بخلس عيوني وكحه وسخونه وحتى النوم.كل شي يتقفل أنفي و اقوم وهذي ما حست بالخاتم وبعد من 12 سنه آمنت بالله العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38360 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههههههههه أيوه يا راسي انا من يوم الجمعه اعطس زكام بخلس عيوني وكحه وسخونه وحتى النوم.كل شي يتقفل أنفي و اقوم وهذي ما حست بالخاتم وبعد من 12 سنه آمنت بالله العظيم
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 3355 ] نشر منذ يوم واحد
قوووووية شوووووية 😂😂😂
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يوم واحد
شئ يثير،
ال
N
D
هاش
ويدعو للتعجب..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3489 ] نشر منذ يوم واحد
شئ يثير،
ال
N
D
هاش
ويدعو للتعجب..
زائر[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ يوم واحد
وش هالتعليقات تعليق واحد يكفي لو سمحت
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17606 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههه أي والله قويه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12359 ] نشر منذ يوم واحد
كيف ها الخاتم اشتفطه انفها😊😂مكنسه صار مو انف😊😁😂
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ يوم واحد
سلامات ١٢ سنة ما حست بشئ قوية
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
يمكن مستخبي في مكان ماء
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ يوم واحد
يمكن خشمها مغناطيس😂😹
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 5157 ] نشر منذ يوم واحد
وش ها الكائن عديم الاحساس اللي مايجيه إنفلونزا او عطس خلال ١٢ سنه 😏 خفو على عقولنا بس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 21 ساعة
خشم هذه ولا مغارة علي بابا😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
بصراحه قويه قويه
ثم ما اتصور ان عمرها عشرين سنه يبدو من وجهها انها قد تجاوزت ال 30 عاما
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12405 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه
للاسف انكم تصدقو هذا الخبر عشان تعلنوه
بريه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 ساعة
شكلها تنغف ونشب وهي مادرت !!!
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 16 ساعة
لاشي مستغرب ولا شي غريب-كل شي متوقع-
العرجاني[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 16 ساعة
اكيد انه في خشمها ماهو في مكان ثاني
العرجاني[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 16 ساعة
اكيد انه في خشمها ماهو في مكان ثاني
رااايق[ عدد التعليقات: 6362 ] نشر منذ 11 ساعة
من جد قوية ***!!!!
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ناس تعطس تطلع خاتم ***!!!
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وناس تعطس تطلع بلاوي ولا تلقى كلينكس **!! ههههههههههههههه
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 5 ساعات
امس عطس جارنا ابوخليف
وطلع من خشمه رموت الفيديو مع واير شحن تلفزيون توشيبا ضايع من سنة 1982م
— ًًً..يادافــــع البــــلا … ًًً–
ههههههههههههههههههاااي