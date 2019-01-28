امرأة عطست فوجدت خاتمها الذي فقدته قبل 12 عامًا

لندن(صدى):

عثرت امرأة بريطانية على خاتمها المفضل بعد أن أضاعته لمدة 12 عامًا، بطريقة غريبة جدًا، وفي مكان ” لا يخطر على البال. ”

وتفصيلًا، كانت خبيرة التجميل، وهي من منطقة في بريطانيا، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن، ولاحظت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها ” نوبة عطس ” شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقاً أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.

وكانت الفتاة قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: ” لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي “، حسبما ذكرت في تقارير صحفية.

وفي سياق متصل، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيراً إلى أنه ” غير متفاجئ ” من الحالة، وأن القصة عادية موضحاً أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.