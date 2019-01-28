بالصور.. ” الاتحاد ” يختتم تحضيراته استعدادًا لملاقاة ” الشباب ” غدًا.. ويحتفل بميلاد ” الأحمدي “

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تحضيراته لملاقاة نظيره الشباب، غدًا الثلاثاء، تحت زخات المطر، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس لؤي هشام ناظر، ونائبه الأستاذ حمد الصنيع، وعضو المجلس الأستاذ أحمد كعكي.

واجتمع المدرب بيليتش باللاعبين قبل بداية التحضرات لتقديم توجيهاته الفنية، واحتفى أعضاء الفريق قبل بداية التحضيرات باللاعب الدولي المغربي، كريم الأحمدي، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

وانتظم اللاعبون بعد نهاية التدريب في معسكرهم استعدادًا لخوض اللقاء، وطبق الفريق خلال المران جملة من التدريبات التكتيكية.