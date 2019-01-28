بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها.

كما توقعت تكون الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف, الحدود الشمالية, حائل, القصيم والشرقية.

وهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الرياض والشرقية, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.