هل تسدد رسوم المرافقين للزوجة حال الخروج النهائي؟
تفاعل الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد ” أبشر ” مع استفسار أحد المقيمين بالمملكة بشأن الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين.
وسأل المقيم، قائلًا: ” هل تُستحق الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين على الزوجة إذا تم عمل خروج نهائي لها قبل تجديد الإقامة للزوج، وخروجها من المملكة بعد تجديد الإقامة. ”
ورد حساب: ” يرجى التواصل مع حساب الجوازات لإفادتك “، ليأتي الرد واضحًا من الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات بقوله: ” التعليمات تُجيـز لكم التجديد ولكن بما أن الأبناء لم يغادروا المملكة يطلب سداد رسوم التابعين ورسوم هوية مقيم. “
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
موفقين خير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
👍👍👍