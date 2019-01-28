هل تسدد رسوم المرافقين للزوجة حال الخروج النهائي؟

علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد ” أبشر ” مع استفسار أحد المقيمين بالمملكة بشأن الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين.

وسأل المقيم، قائلًا: ” هل تُستحق الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين على الزوجة إذا تم عمل خروج نهائي لها قبل تجديد الإقامة للزوج، وخروجها من المملكة بعد تجديد الإقامة. ”

ورد حساب: ” يرجى التواصل مع حساب الجوازات لإفادتك “، ليأتي الرد واضحًا من الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات بقوله: ” التعليمات تُجيـز لكم التجديد ولكن بما أن الأبناء لم يغادروا المملكة يطلب سداد رسوم التابعين ورسوم هوية مقيم. “