  • الأربعاء 30

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هل تسدد رسوم المرافقين للزوجة حال الخروج النهائي؟

هل تسدد رسوم المرافقين للزوجة حال الخروج النهائي؟

هل تسدد رسوم المرافقين للزوجة حال الخروج النهائي؟
علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد ” أبشر ” مع استفسار أحد المقيمين بالمملكة بشأن الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين.

وسأل المقيم، قائلًا: ” هل تُستحق الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين على الزوجة إذا تم عمل خروج نهائي لها قبل تجديد الإقامة للزوج، وخروجها من المملكة بعد تجديد الإقامة. ”

ورد حساب: ” يرجى التواصل مع حساب الجوازات لإفادتك “، ليأتي الرد واضحًا من الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات بقوله: ” التعليمات تُجيـز لكم التجديد ولكن بما أن الأبناء لم يغادروا المملكة يطلب سداد رسوم التابعين ورسوم هوية مقيم. “


الوسوم:

2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *