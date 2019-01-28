حين خلق الله سيدنا آدم لم يخلقه بمفرده، بل خلق معه حواء، ومن ثم خلق العديد من الأشخاص في هذه الحياة، فإن لم يكن لذلك حاجة ما خلق الله تلك الأعداد ولكتفى بهما.

فنحن نكمل بعضنا البعض ولهذا خلق الله الكثير من الأشخاص الذين يحترفون مهنة معينة، ويقدمون بها أفكار مختلفة حتى ينجح عملهم.

فالإنسان دائمًا يميل للأشخاص الأكثر خبرة والذين لديهم شهرة كبيرة في عمل معين ويلجئ إليهم، ومن هنا جاء الاعتماد على الغير في مجالات العمل.

للعمل الجماعي روحًا تكمن في أن يعمل أفراد الفريق الواحد معًا على اختلاف قدراتهم وخبراتهم وأدائهم بشكل منسجم، بحيث كل فرد يبذل أقصى جهده على المستوى الفردي لإتمام العمل بأعلى كفاءة والتعاون مع الفريق ومساعدة كل فرد حتى يحققوا معًا الهدف الذي يجمعهم دون إظهار الفارق بينهم في الأداء والخبرة، فالحكم على عملهم في النهاية، وهو محصلة خبراتهم وكفائتهم وأدائهم بشكل جماعي.

وروح العمل الجماعي تكمن في:

– الثقة المتبادلة.

– الإلتزام.

– التعاون.

– التواصل الحيد.

– تحديد الهدف.

– تقدير أعضاء الفريق وتشجيعهم وتحفيزهم.

– كذلك إشراكهم في تحمل المسؤولية وتفويضهم بالصلاحيات.

لذلك الأهم من العمل الجماعي كفكرة عامة هو اختيار من سيجتمعون في العمل الجماعي