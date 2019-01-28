بالفيديو.. ولي العهد يعتمد الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية

نايف السالم(صدى):

وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الاعتماد على الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين.

وكان سمو ولي العهد قد حضر مساء اليوم، جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

والتقط صاحب السمو الملكي، صورة تذكارية مع حضور برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويستهدف البرنامج، الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.

ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.

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