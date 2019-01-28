بالفيديو.. ولي العهد يعتمد الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية
وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، الاعتماد على الوعود التي تضمنها برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين.
وكان سمو ولي العهد قد حضر مساء اليوم، جلسات منتدى تطوير الصناعة الوطنية الذي يهدف إلى خلق 1.6 مليون وظيفة في المملكة ويرفع حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.
والتقط صاحب السمو الملكي، صورة تذكارية مع حضور برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.
ويستهدف البرنامج، الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.
ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
عاجل | #ولي_العهد يضع الاعتماد على الوعود في #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية#الإخبارية pic.twitter.com/gEWXDicYdv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2019
عاجل | صور تذكارية لـ#ولي_العهد مع المشاركين في #برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية والخدمات اللوجستية #الإخبارية pic.twitter.com/J0dEzWdOlj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2019
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. ولي العهد يصل إلى مقر إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية
بالفيديو.. الفالح: تطوير الصناعة الوطنية سيخلق 1.6 مليون وظيفة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
موفق خير ياسمو الامير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
قول وفعل👍👍👍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله