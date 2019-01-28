بالفيديو.. هل ما يدخل المملكة من العطور الغربية بدون كحول؟
أكد فيصل آل مراد، خبير في عطور العود، أن أي عطر به كحول؛ لأنه يكون غير ذلك زيت، وأنها لا تكون مخففة بأي شيء آخر، معلقًا: ” ومن يرش زيت؟ ”
وتابع الخبير، خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن العطور لا تتعرض للنور ولا للحرارة الزائدة وفي الحرارة الشديدة لابد من مكان بارد وليكن ثلاجة، موضحًا لماذا بعض العطور سعرها رخيص؟ قائلًا: ” بائع لديه بعض من البضاعة القديمة يطلعها عشان يبيعها لأن هامش الخسارة ربح. ”
وأضاف: ” واللي ياخد من هذه البضائع ياخدها بأسعار قليلة ويبيعها في أي مكان على الأرض ولا عنده رفوف ولا مساحات تخزين وعشان كده يشتري كمية بالرخيص ويبيعها بالرخيص. ”
واختتم: ” فلما أحد يتلف عطوره لا يرميها بل يبيعها بسعر قليل لكي لا يخسر وهنا تأتي المشكلة. ”
كيف نواجه غش العطور .. وهل بالفعل ما يدخل المملكة من العطور الغربية بدون كحول ؟ .. رد المختصين #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/oSmc71N1NQ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 28, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
كلام ممتاز ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
أناعااااااااشق للعطوووور😘😘😘