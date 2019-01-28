بالفيديو.. هل ما يدخل المملكة من العطور الغربية بدون كحول؟

عادل الحربي(صدى):

أكد فيصل آل مراد، خبير في عطور العود، أن أي عطر به كحول؛ لأنه يكون غير ذلك زيت، وأنها لا تكون مخففة بأي شيء آخر، معلقًا: ” ومن يرش زيت؟ ”

وتابع الخبير، خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن العطور لا تتعرض للنور ولا للحرارة الزائدة وفي الحرارة الشديدة لابد من مكان بارد وليكن ثلاجة، موضحًا لماذا بعض العطور سعرها رخيص؟ قائلًا: ” بائع لديه بعض من البضاعة القديمة يطلعها عشان يبيعها لأن هامش الخسارة ربح. ”

وأضاف: ” واللي ياخد من هذه البضائع ياخدها بأسعار قليلة ويبيعها في أي مكان على الأرض ولا عنده رفوف ولا مساحات تخزين وعشان كده يشتري كمية بالرخيص ويبيعها بالرخيص. ”

واختتم: ” فلما أحد يتلف عطوره لا يرميها بل يبيعها بسعر قليل لكي لا يخسر وهنا تأتي المشكلة. ”