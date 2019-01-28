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    يناير

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  3. جايب لامه جراد .. يا فرحتها فيه

جايب لامه جراد .. يا فرحتها فيه




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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

عملوها عملوها .. وفي المرمى سقلوها ,, وسقلوا ابوها ,,

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 ساعة

يسمعون بأكل الجراد…………
اللهم لاتحدنا على أكل الجراد

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