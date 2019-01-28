جايب لامه جراد .. يا فرحتها فيه

الأربعاء 30
يناير
عملوها عملوها .. وفي المرمى سقلوها ,, وسقلوا ابوها ,,
الله يهنيكم ,,
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يسمعون بأكل الجراد…………
اللهم لاتحدنا على أكل الجراد
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
عملوها عملوها .. وفي المرمى سقلوها ,, وسقلوا ابوها ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
الله يهنيكم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌😂[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اللاحم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 ساعة
يسمعون بأكل الجراد…………
اللهم لاتحدنا على أكل الجراد