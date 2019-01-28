بالفيديو والصور.. زوجة ماكرون تفاجئ الجميع بملابسها خلال زيارة معبد مصري

القاهرة(صدى):

فاجأت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجي ماكرون، الجميع بإطلالتها خلال زيارتهما معبد مصري قديم، يبلغ 3 آلاف عام من العمر.

ويزور الرئيس الفرنسي وزوجته، مصر لمدة 3 أيام، إذ قاما بزيارة إلى معبد مصري قديم محفور في جبل أبو سمبل على الضفة لغربية لنهر النيل بمحافظة أسوان جنوب البلاد.

وظهرت بريجيت ببدلة رسمية ذات لون رمادي فاتح من صنع دار الأزياء ” لويس فيتون ” مع حذاء رياضي.