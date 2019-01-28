بالفيديو.. المرور يكشف عن 3 أنواع لأنوار المركبة

علي القحطاني(صدى):

نشر حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يوضح أنواع أنوار المركبة.

وأشار حساب المرور إلى ثلاثة أنواع لأنوار المركبة منها:” أنوار الموضوع ” أنوار المركبة الصغيرة ” ، ونور التلاقي ” النور المخفض ” ، ونور القيادة ” النور العالي ” .

https://mobile.twitter.com/eMoroor/status/1089568793372823553