بالفيديو.. المرور يكشف عن 3 أنواع لأنوار المركبة
نشر حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو يوضح أنواع أنوار المركبة.
وأشار حساب المرور إلى ثلاثة أنواع لأنوار المركبة منها:” أنوار الموضوع ” أنوار المركبة الصغيرة ” ، ونور التلاقي ” النور المخفض ” ، ونور القيادة ” النور العالي ” .
https://mobile.twitter.com/eMoroor/status/1089568793372823553
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
لاتقولي الزنن مخالفة
أحنا حق خطوط ومشيي آخر اليل
وماأشوف الا باالزنن
وفي حال وجود سيارات قدامي أو في المسار الثاني
أطفيه
ماأخليه مراعاة لهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يوم واحد
ابك يالمرور…
الي يمشي بالنور الصغير مخالفه ولا لا …؟
ثبتوا الخبر لزوم يجاوبو الشيخ ملقاط
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ يوم واحد
النظام يمنع السير ليلاً باستخدام الأضواء الصغيرة “أضواء الاصطفاف/التوقف parking/marker lights (أو كما تسمى أحياناً” أول طقة”) بل يجب تشغيل الأضواء الرئيسية حال التحرك. الأنظمة الأميركية تمنع تشغيل أكثر من ستة أضواء أمامية في آن واحد، ولهذا السبب في السيارات ذات المواصفات الأميركية يتم إطفاء أضواء الضباب أوتوماتيكياً عند قيام السائق بتشغيل الأضواء العالية وبالعكس.
البنطلون الأحمر[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ يوم واحد
أضواء الزينون “الكثافة التفريغية العالية” ممنوعة نظاماً إن لم تكن أصلية مصنعية standard/original equipment أما إذا جرى تركيبها لاحقاً ولم تكن مخصصة للسيارة أصلاً aftermarket فهي غير قانونية!
على مرسيدستي القرمبعة التاريخية ركبت لمبات عادية مو زينون لكن لون ظوها أبيض يشبه الزينون ورجعوني الفحص الدوري في النزهة واضطريت شلتها وركبت الأصفر العادي علشان الفحص.
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ يوم واحد
مشكور يا راعي الشروال…
هذا الصح والمفروض الغرامه تكون كبيره لخطورتها على المشاه والسيارات المقابله