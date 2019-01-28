سمو ولي العهد يعزي الرئيس البرازيلي في ضحايا انهيار سد جنوب شرق البرازيل

الرياض(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إثر نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ انهيار سد جنوب شرق البرازيل نتج عنه عدد من الوفيات والمفقودين ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة ، راجياً عودة المفقودين سالمين ” .