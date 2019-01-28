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بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة

بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة
علي القحطاني(صدى):

أوضح معالي الشيخ عبدالله المنيع، كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة.

وقال الشيخ عبدالله خلال استضافته في برنامج ” فتاوى ” الذي يذاع على قناة السعودية، إن كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة، ولكن قولها عند ختم قراءة سور القرآن الكريم ” بدعة. ”

وتابع موضحًا: ” نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول والصحابة كانوا لا يختمون قراءة أي سورة أو بعض سورة من القرآن بكلمة صدق الله العظيم. ”


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

جزاكم الله خير ياشيخنا الجليل ,, ومنكم نستفيد ، بارك الله فيكم , آمين ,,

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