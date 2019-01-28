بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة
أوضح معالي الشيخ عبدالله المنيع، كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة.
وقال الشيخ عبدالله خلال استضافته في برنامج ” فتاوى ” الذي يذاع على قناة السعودية، إن كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة، ولكن قولها عند ختم قراءة سور القرآن الكريم ” بدعة. ”
وتابع موضحًا: ” نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول والصحابة كانوا لا يختمون قراءة أي سورة أو بعض سورة من القرآن بكلمة صدق الله العظيم. ”
فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المنيع: كلمة "صدق الله العظيم" صحيحة، ولكن قولها عند ختم قراءة سور القرآن الكريم (بدعة).#قناة_السعودية pic.twitter.com/ZyH8nkihNp
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 28, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
جزاكم الله خير ياشيخنا الجليل ,, ومنكم نستفيد ، بارك الله فيكم , آمين ,,