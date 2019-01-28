بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة

علي القحطاني(صدى):

أوضح معالي الشيخ عبدالله المنيع، كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة أم بدعة.

وقال الشيخ عبدالله خلال استضافته في برنامج ” فتاوى ” الذي يذاع على قناة السعودية، إن كلمة ” صدق الله العظيم ” صحيحة، ولكن قولها عند ختم قراءة سور القرآن الكريم ” بدعة. ”

وتابع موضحًا: ” نحن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول والصحابة كانوا لا يختمون قراءة أي سورة أو بعض سورة من القرآن بكلمة صدق الله العظيم. ”