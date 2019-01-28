بالفيديو..فيلم وثائقي يكشف حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية في المملكة
عرض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، فيلم وثائقي يوضح حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية في المملكة.
وجاء ذلك خلال منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اليوم الاثنين، حيث أكد الوزير على أن البرنامج يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال في الناتج المحلي
فيديو | فيلم عن الاستثمارات والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.#برنامج_تطوير_الصناعات_الوطنية pic.twitter.com/7s4qqmMLhr
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 28, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
خير ان شاء الله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
خير ان شاء الله ,,