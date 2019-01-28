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بالفيديو..فيلم وثائقي يكشف حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية في المملكة

بالفيديو..فيلم وثائقي يكشف حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية في المملكة
عادل الحربي(صدى):

عرض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، فيلم وثائقي يوضح حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية في المملكة.

وجاء ذلك خلال منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اليوم الاثنين، حيث أكد الوزير على أن البرنامج يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال في الناتج المحلي


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد

خير ان شاء الله ,,

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