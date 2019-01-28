الهلال الأحمر يكثف استعداداته لمواجهة التقلبات الجوية في المدينة المنورة

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في ظل ماشهدته منطقة المدينة المنورة من هطول الامطار منذُ ساعات فجر اليوم الاثنين وجريان بعض الأودية وتزامناً مع التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة و المديرية العامة للدفاع المدني حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المنطقة فقد قامت هيئة الهلال الاحمر السعودي برفع أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها .

حيث تم استدعاء عدد من الفرق الإسعافية وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع وفي حالة الاحتياج او زيادة الحالات عن المعدل الطبيعي اليومي للحالات وحدوث اي طاريء لاقدر الله سيتم على الفور البدء بخطة الطواريء وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم وتشغيل مركز الاسناد والدعم بالطاقة القصوى .

و تفصيلاً قال ( السهلي ) بأن الخدمات الإسعافية المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة وبالتعاون مع الجهات المعنية حتى الساعة 17:00 كانت بالشكل التالي :

الحالات الاسعافية المباشرة من قبل الفرق الإسعافية :- 86 بلاغ

المنقول منها :- 52 حالة

الغير منقول :- 34 حالة

الحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق التطوعية : 67 حالة

المنقول منها :- 47 حالة

الغير منقول :- 20 حالة

مقدمي الخدمة الإسعافية بالمنطقة و المسجد النبوي الشريف :

اولاً: داخل المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به :

1- الفرق التطوعية عددها 9 فرق عربات قولف بعدد 34 متطوع .

2- عدد 2 فرقتي إسعاف

3- عدد 1 فرقة عناية طبية .

ثانياً: داخل المدينة المنورة :

1- الفرق الاسعافية عدد 17 فرقة إسعافية وعناية طبية متقدمة .

2- عدد 2 قيادة ميدانية

3- عدد 4 فرق إسناد .

ثالثاً : بالمحافظات والقرى التابعة للمنطقة :

1- الفرقة الإسعافية 22 فرقة إسعافية .

2- فرق النقل الغير إسعافي 5 .

وتماشياً مع هذه التحذيرات تدعوا هيئة الهلال الأحمر السعودي بإتباع التوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة وتوخي الحيطة و الحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية حفاظاً على سلامة الجميع .

وتذكر الهيئة أنها تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات طالبي الخدمة الإسعافية من خلال عمليات المنطقة الإسعافية على الرقم ٩٩٧ او من خلال تطبيق إسعفني على الإجهزة الذكية .