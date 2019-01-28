جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستضيف دور الثمانية لطائرة الجامعات

عبدالرحمن المالكي(صدى):

تنطلق منافسات دور الثمانية من بطولة كرة الطائرة للجامعات التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع بعد غد الأربعاء 24 جمادى الأولى 1440 الموافق 30 يناير 2019م باستضافة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وتستمر لمدة 4 أيام .

ويشارك في البطولة 8 جامعات هي: جامعة الملك سعود وشقراء وأم القرى والحدود الشمالية والملك فيصل وعبدالرحمن بن فيصل وجازان والجوف تأهلت إلى هذه المرحلة ” الثانية ” بعد أن خاضت المرحلة الأولى ” دور المجموعات ” من خلال 3مجموعات ، حيث سيقام دور الثمانية بنظام التجمع وخروج المغلوب وصولاً إلى المرحلة الأخيرة التي سيتم خلالها تحديد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المسابقة.

وقد أكملت الجامعة كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة وقدم رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن راجح البقمي شكره وتقديره للقائمين على جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش على استضافة الجامعة لهذه البطولة وتسخير كافة إمكانياتها لإخراج البطولة بالشكل المميز تنظيمياً وفنياً ، مثمناً في هذا الصدد الجهود التي بذلتها الجامعات في استضافة التجمعات السابقة ، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في البطولات من منسوبي تلك الجامعات واستعدادها بشكل كبير لخوض هذه المنافسات .

وأشاد الدكتور البقمي بالمستويات المميزة التي شهدتها بطولة كرة الطائرة في مراحلها الأولى ، مؤكداً أن اهتمام الجامعات ببطولات الاتحاد يعد مؤشراً على نجاح خطة الاتحاد في تفعيل الرياضة الجامعية وأن تكون مثل هذه البطولات نقطة التقاء وتواصل بين أبناء الجامعات السعودية من مختلف مناطق المملكة .