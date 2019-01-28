إدارة الطوارئ والكوارث و النقل الاسعافي بصحة الرياض تنفذ دورة التطهير الكيميائي للتمريض بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

أقامت إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الاسعافي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أمس الأول دورة تدريبية للتطهير من التلوث الكيميائي والبيولوجي شارك فيها ٣٥ ممرض و ممرضه من مختلف مستشفيات المنطقة وذلك لمدة يومين.

وبينت إدارة الطوارئ و الكوارث و النقل الاسعافي بصحة الرياض أن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين في قسم التمريض لمعرفة انواع التلوث الكيميائي وعلى الية بناء خيام التطهير وأقسامها وطريقة عمل خيام التطهير وملحقاتها إضافة إلى التدريب العملي على كيفية تشغيل هذه الخيام كما تم تدربهم على ارتداء البدل والأقنعة والفلاتر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب في إدارة الطوارئ و الكوارث والنقل الاسعافي بمنطقة الرياض لرفع جاهزية الاستعداد و لمواجهة مثل هذا النوع من الكوارث لاسمح الله.