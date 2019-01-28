فتاة تعثر على عظام بشرية في جواربها

لندن(صدى):

عثرت سيدة بريطانية على عظمة بشرية داخل جوارب اشترتها من متجر ” Primark “، في مدينة إيسيكس البريطانية.

وتحقق الشرطة البريطانية حول مصدر العظمة الغامضة، التي عثر عليها بدون بقايا لحمية أو دماء تغطيها، حيث قام المتجر بالاتصال مع المصنع المورد للجوارب، لمعرفة مزيد من التفاصيل.

و لم تفصح الشرطة عن عمر صاحب العظمة أو عن عمرها الحقيقي، في حين ذهب بعض المغردين على تويتر، إلى نسب العظمة إلى “العمال العبيد” الذين يقومون بصناعة هذه الجوارب.