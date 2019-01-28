بالفيديو.. الفالح: تطوير الصناعة الوطنية سيخلق 1.6 مليون وظيفة

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، على أن المملكة ستكون قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وأوضح الفالح خلال كلمته في منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اليوم الاثنين، أن البرنامج يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال في الناتج المحلي

وأشار الفالح إلى أن هناك توقعات برفع برنامج تطوير الصناعات الوطنية حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

وأضاف أن تطوير الصناعة الوطنية السعودية في المملكة سيخلق 1.6 مليون وظيفة.