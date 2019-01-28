بالصور.. نائب أمير الرياض يزور محافظة المجمعة

سعيد العجل(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صباح اليوم إلى محافظة المجمعة مستقلاً قطار الشمال , وذلك في إطار برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه عند محطة المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين بالمحافظة .

وقام سمو نائب أمير الرياض بجولة تفقدية على محطتي الرياض والمجمعة اطلع فيها على آلية العمل والمرافق في المحطات والأنظمة التشغيلية ومستوى الخدمة المقدمة .

كما توجه الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى محافظة المجمعة يرافقه سمو محافظ المجمعة حيث التقى بالأهالي ورؤساء المراكز والمسؤولين واستمع منهم إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في المحافظة .

وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تلمس احتياجات المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم معرباً عن سعادته بها ولقاء أهالي المحافظات .

وأكد سموه في تصريح صحفي الاهتمام والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لجميع طلبات المحافظات والعمل المشترك والتعاون مع أهاليها لتطوير بيئاتها وجعلها أماكن جذب لازدهار المنطقة والوطن

، كما شملت الجولة التفقدية لسمو نائب أمير الرياض جامعة المجمعة حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الذي قدم شرحا عن مشروعات الجامعة في المحافظة ومسيرة تطورها العلمي والأكاديمي وتحقيقها اعتمادات ومستويات محلية ودولية .

فيما زار سموه مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة واطلع على نموذج من المنتجات السكنية واستمع لشرح عن سير أعمالها ومستوى التقدم الذي وصلت إليه .

ووقف الأمير محمد بن عبدالرحمن على مستشفى الملك خالد بالمجمعة والتقى سموه الكادر الطبي والإداري وناقش معهم احتياجاتهم وسبل تطوير المستشفى .

كما قام سموه بجولة في أرجاء المبنى الطبي واستمع فيها إلى ملاحظات المرضى والمراجعين وأبرز العوائق التي تواجههم .

وزار سمو نائب أمير الرياض مركز الشرطة يرافقه سمو محافظ المجمعة واطلع على سير العمليات الأمنية وآليات الضبط والمتابعات الميدانية .

وقد أكد سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام جولته للمجمعة أن مثل هذه الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لأصحاب السمو أمراء المناطق ونوابهم لتلمس حاجات المواطنين ومحافظاتهم ومراكزهم أينما كانوا.

وكان في وداع سموه عند مغادرته محافظة المجمعة , سمو المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية وعدد من أهالي المحافظة.