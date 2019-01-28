” مدني المدينة ” يتلقى 60 بلاغًا باحتجازات نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة
تلقى مدني المدينة المنورة، 60 بلاغاً منها 9 بلاغات التماسات كهربائية و51 بلاغ احتجازات نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، اليوم الاثنين.
وتم إنقاذ 41 شخصاً، ووفاة شخص من الجنسية السودانية نتيجة سقوطة في سيل وادي الصفراء،كما تم إيواء 5 أسر بعد أن تضررت منازلهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
الله يستر على الاجواد .. ويرحم من مات ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوةالاباالله