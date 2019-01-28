” مدني المدينة ” يتلقى 60 بلاغًا باحتجازات نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة

نايف السالم(صدى):

تلقى مدني المدينة المنورة، 60 بلاغاً منها 9 بلاغات التماسات كهربائية و51 بلاغ احتجازات نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، اليوم الاثنين.

وتم إنقاذ 41 شخصاً، ووفاة شخص من الجنسية السودانية نتيجة سقوطة في سيل وادي الصفراء،كما تم إيواء 5 أسر بعد أن تضررت منازلهم.