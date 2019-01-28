صور ملونة نادرة للحرم المكي الشريف منذ 65 عاما 

نايف السالم(صدى):

قال المصور صفوح النعمامي، إن لديه مجموعة صور ملونة نادرة للحرم المكي الشريف، قبيل بداية التوسعات للمسجد الحرام، والتي توثق لمرحلة الخمسينيات الميلادية.

ودخل المصور اللبناني صفوح النعماني، المملكة منذ الخمسينيات الميلادية كمصور فوتوغرافي، لأسرة تمتهن التجارة عبر محلات النعماني في الملابس والأزياء.

ووثق العديد من الصور لمكة وجدة والمدينة، لتقوده الصدفة إلى أن يكون مصوراً لأحداث كبيرة في المملكة، ويوثق مرحلة مهمة من البناء في تاريخ المملكة.

ويستقر النعماني في جدة ووثق مشاهد الحياة هناك، وكذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما استطاع أن يوثق مشاهد مهمة في تاريخ مواسم الحج وعدداً من زوايا الحرم المكي الشريف.

وتعتبر الصورة الشهيرة التي التقطها صفوح النعماني للحرم المكي قبيل بداية التوسعة السعودية للحرم، في عهد الملك سعود عام 1954، واحدة من أهم الصور الموثقة للحرم المكي بالألوان، وربما هي أقدم الصور الملونة.