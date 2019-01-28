بالفيديو.. ولي العهد يصل إلى مقر إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية

نايف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مساء اليوم، إلى مقر إطلاق برنامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويطلق الأمير محمد بن سلمان، برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.

ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.